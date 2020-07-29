MMD представляет новый Philips 498P9

29 июля 2020, 11:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет новый изогнутый монитор Philips 498P9 Brilliance 32:9 SuperWide.

Новинка оснащена VA панелью диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см) и разработана специально для профессионалов. Монитор уже отмечен наградами, а его характеристики впечатляют: 49-дюймовая панель SuperWide с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120x1440 пикселей способна заменить сразу два 27-дюймовых Quad HD дисплея с соотношением 16:9.



Монитор 498P9 позволяет не отвлекаться на окружающую обстановку и обеспечивает комфорт для глаз благодаря изогнутому дисплею с кривизной 1800R с меньшим искажением изображения и более широким полем обзора. Дисплей повторяет естественную форму глаза и слегка огибает пользователя. Преимущества монитора на этом не заканчиваются: технология MultiView позволяет профессионалам подключить ПК и ноутбук одновременно, поскольку устройство оснащено функцией двойного подключения и просмотра. Больше не придётся контролировать это вручную или переключаться между двумя экранами. Каждая минута работы за новым монитором станет более эффективной, продуктивной и комфортной.



Благодаря его внушительным размерам, работа за монитором Philips 498P9 становится проще. Устройство оснащено множеством возможностей для подключения, в том числе DisplayPort, HDMI и USB 3.2. Встроенный переключатель MultiClient Integrated KVM вместе с функцией Multi-View позволяет одновременно управлять двумя устройствами при помощи одной системы из монитора, клавиатуры и мыши, что экономит ещё больше времени и места. Достаточно просто нажать кнопку, чтобы переключиться между источниками сигнала, что особенно важно при многозадачной работе.

Известно, что профессионалы, которые проводят много времени перед монитором, нуждаются не только в новейших технологиях, которые облегчают работу, но и в общем ощущении комфорта. Дисплей Philips 498P9 может всё это обеспечить, включая, среди прочего, удобную подставку Compact Ergo Base, которую можно наклонять, поворачивать и регулировать по высоте. Благодаря этому устройство можно расположить так, чтобы пользоваться им было максимально комфортно и эффективно.



Монитор Philips 498P9 выделяется среди прочих благодаря разнообразию функций. Огромный экран обладает разрешением Dual QHD (5120x1440 пикселей), которое гарантирует высокую детализацию и чёткость изображения и идеально подходит для задач, требующих точности и аккуратности. Ещё сильнее качество улучшает SmartImage — эксклюзивная передовая технология, которая анализирует контент, отображаемый на экране, и соответственно оптимизирует работу дисплея. Более того, технология Adaptive-Sync обеспечивает невероятную плавность действия в компьютерных играх.

Поскольку комфорт пользователя всегда в приоритете, монитор Philips 498P9 оснащён рядом решений для улучшения изображения, включая режим LowBlue и технологию Flicker-Free, которая сокращает мерцание и снижает утомляемость глаз.

Ещё ряд преимуществ новинки связан с её экологической устойчивостью и дружественностью к окружающей среде. Нажатием на нулевой выключатель устройство можно полностью отключить от энергопотребления. Кроме того, упаковочный материал на 100% пригоден для повторного использования, а сам монитор соответствует экологическим стандартам, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, TCO.

Монитор Philips 498P9 появится в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 29 999 гривен.