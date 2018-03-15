Philips планирует анонс усовершенствованного монитора Brilliance 492P8

15 марта 2018, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о подготовке компанией Philips более продвинутой версии ее монитора - Brilliance 492P8.

Обновленный вариант новинки будет также обладать диагональю в 49 дюймов. Однако разрешение этого девайса окажется на уровне 5120х1440 точек, соотношение сторон 32:9. Монитор будет изогнутым (1800R), и получит контрастность 5000:1, а также яркость 600 кд/м2.Интерфейсная панель будет состоять из DisplayPort и HDMI, а также аналогового D-Sub. Кроме того, здесь окажется коннектор USB Type-C, а также USB 3.0. Отдельно отмечается гнездо для подключения Ethernet-кабеля.Обновленный Philips Brilliance 492P8 будет рассчитан на профессионалов в банковском деле, а также дизайне и проектировании.Ориентировочная дата начала продаж – четвертый квартал текущего года. О стоимости, судя по всему, пока говорить рановато.