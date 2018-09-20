MMD представляет монитор для профессионалов - Philips 328P6VUBREB

20 сентября 2018, 11:15

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, объявляет о релизе нового ЖК-монитора Philips Brilliance 328P6VUBREB со встроенной док-станцией USB-C.



Новинка идеально подходит для профессионалов, которые стремятся повысить продуктивность и эффективность работы. Монитор развивает успех своего предшественника, модели Philips Brilliance 328P6AUBREB: разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселов) дает невероятную четкость, технология High Dynamic Range 600 обеспечивает реалистичное и красочное изображение, док-станция USB 3.1 гарантирует невероятно быструю передачу данных, а разъем Ethernet RJ-45 – превосходную их защиту. Среди других удобных функций – режимы LowBlue и MultiView, а также подставка SmartErgoBase, которая обеспечивает максимальное удобство в использовании.

Современные профессионалы – эксперты мультизадачности. Они знают: для того, чтобы день прошел максимально успешно, надо использовать каждую минуту с умом. Монитор Philips 328P6VUBREB, оснащенный широким спектром удобных и экономящих время функций, - это идеальный выбор для профессионалов во всех областях. Встроенная док-станция USB 3.1 включает тонкий двусторонний разъем USB-C для простого подключения при помощи одного кабеля, что позволяет присоединить периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь. Безопасные кабели Ethernet RJ-45 легко прикрепляются к док-станции, что повысит эффективность и одновременно поможет упорядочить провода. К единому кабелю USB-C также можно подключить ноутбук для высокоскоростной передачи данных, а совместимые ноутбуки с его помощью питаются и/или перезаряжаются. Что может быть удобнее?



Многие профессионалы, такие как графические дизайнеры, фотографы, редакторы, архитекторы, программисты и другие специалисты, рассчитывают на то, что монитор даст им точную цветопередачу. Здесь Philips 328P6VUBREB также гарантирует наивысшее качество. Его высокопроизводительные панели обеспечивают разрешение 4K UHD UltraClear (3840x2160 пикселов), а технология High Dynamic Range 600 предлагает более полную палитру цветов, чем когда-либо прежде. Сами цвета стали еще насыщеннее благодаря исключительной яркости и большему числу оттенков, что дарит захватывающий опыт. Кроме того, технология Ultra Wide-Color впечатляет особо широкой цветовой гаммой, в том числе более ярким красным, более глубоким синим и естественным зеленым цветами. Наконец, 10-битный дисплей обеспечивает еще большую глубину цвета благодаря 1,074 миллиарда цветов и 12-битной внутренней обработке, которые совместно создают настоящий визуальный праздник - яркие естественные цвета без сегментации и полос.

Монитор Philips 328P6VUBREB оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить профессионалам максимальную производительность каждый рабочий день. Технология Philips Multiview предусматривает активное двойное соединение, что означает одновременное подключение нескольких устройств на одном рабочем месте. Независимо от того, ведете ли вы блог на одном экране, просматривая при этом веб-страницы на другом, или следите за футбольным матчем на левом дисплее, работая на правом, либо же читаете с ПК во время набора текста на ноутбуке, многозадачность еще никогда не была настолько простой и приятной. Но и это не все. 328P6VUBREB также оснащен режимом Philips LowBlue, который повышает уровень комфорта, защищая глаза от потенциально вредного коротковолнового синего свечения. Кроме того, монитор оборудован подставкой SmartErgoBase, которая обеспечивает дополнительную эргономику и облегчает упорядочивание кабелей.