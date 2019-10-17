MMD представляет монитор Philips 346B1C с док-станцией USB-C

17 октября 2019, 10:45

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, анонсирует релиз Philips 346B1C: сверхширокого изогнутого 34-дюймового ЖК-монитора, оснащенного VA-панелью и док-станцией USB-C.

Новинка призвана обеспечить максимальную производительность и комфорт на рабочем месте. Монитор может похвастаться идеальным сочетанием изображения в разрешении 4К с технологией CrystalClear, изогнутого VA-дисплея, встроенной док-станции USB-C и множества инновационных функций для улучшенной эргономики и экологической устойчивости. Другими словами, Philips 346B1C — это универсальное решение для профессионалов, ориентированных на производительность в финансовой и банковской отрасли, остальных секторах B2B.



Монитор Philips 346B1C оснащен высокопроизводительными функциями, которые обеспечат пользователю исключительные впечатления от работы с ним. Среди них — технологии CrystalClear и UltraWide, разрешение WQHD 3440x1440 пикселов, изображение, которое буквально выплескивается с экрана, широкий формат 21:9. Все это гарантирует бесконечные возможности, включая сравнение документов, просмотр объемных электронных таблиц, детализированные приложения CAD-CAM (системы автоматизированного проектирования и производства) и многое другое. Кроме того, монитор оснащен технологией MultiView, которая позволяет одновременно работать на нескольких устройствах, таких как ноутбук и ПК. В то же время встроенный коммутатор MultiClient даст возможность работать с двумя ПК сразу с использованием одной конфигурации монитор-клавиатура-мышь. Для тех, кто любит чередовать работу с отдыхом, монитор оснащен технологией Active-Sync. Она обеспечивает плавность картинки, молниеносное время отклика и комфортный геймплей без артефактов.



Модель Philips 346B1C непременно порадует профессионалов, ищущих решения, которые помогут экономить время и усилия. Монитор оснащен встроенной док-станцией USB-C с подачей питания. Таким образом, пользователи могут воспользоваться целым рядом удобных функций. Среди них — простое подключение при помощи одного кабеля и возможность присоединить ноутбук к монитору для обеспечения высокой производительности, в том числе для трансляции видео в высоком разрешении и сверхскоростной передачи данных даже во время зарядки ноутбука.



Каждая минута, проведенная перед Philips 346B1C, принесет пользователю удовольствие. Для этого монитор оснащен широким спектром функций, которые обеспечивают высокий уровень комфорта. Технология Flicker-free избавит изображение от мерцания, режим LowBlue сделают изображение более приятным для зрения. В то же время режим EasyRead обеспечит эффект чтения с монитора, как с бумаги. Подставка устройства обеспечивает поворот на 180°, возможности наклонять и регулировать его по высоте, что вместе с креплением VESA гарантирует оптимальный уровень комфорта. Встроенный датчик Power Sensor постоянно контролирует, находится ли перед монитором пользователь, и в случае его отсутствия отключает устройство. Это позволяет на 80% снизить потребление электроэнергии. И это еще не все. Монитор также не содержит ртути и свинца, сертифицирован по стандартам EnergyStar 7.0, RoHS и TCO, упакован в перерабатываемый на 100% материал.

Мощный и продуктивный, новый монитор Philips 346B1C появится в продаже в ноябре 2019 года по ориентировочной цене 19 059 гривен.