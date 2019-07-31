Новые гибридные мониторы с док-станцией USB – Philips 241B7QUBHEB и 272B7QUBHEB

31 июля 2019, 21:17

Компания MMD представляет два новых ЖК-монитора, оснащенных док-станцией USB: 24-дюймовый Philips 241B7QUBHEB и 27-дюймовый Philips 272B7QUBHEB.

Оба устройства разработаны с учетом потребностей современных специалистов. Их объединяет множество функций, которые экономят время и повышают производительность, упрощают и облегчают работу в течение дня. Гибкость технологии USB, которую обеспечивает разъем USB Type-C, впечатляющее качество изображения благодаря IPS-матрице, безопасность всплывающей веб-камеры и удобство подставки SmartErgoBase превращают мониторы в лучший выбор для бизнес-пользователей.

Мониторы Philips 241B7QUBHEB и Philips 272B7QUBHEB оснащены встроенной док-станцией USB с технологией DisplayLink, которая обеспечивает универсальную репликацию портов. Благодаря этому пользователи могут быстро и безопасно подключать ноутбук к сети, передавать файлы, смотреть видео через один USB-кабель, снабженный Type-C и Type-A коннекторами. Все периферийные устройства, включая клавиатуру, мышь и Ethernet-кабель RJ-45, подключаются к док-станции монитора, что уменьшает количество необходимых проводов и повышает производительность. В то же время разъем DisplayPort позволит соединить при помощи одного кабеля несколько дисплеев с высоким разрешением. Наконец, технология высокоскоростной передачи данных USB 3.2 поможет быстро заряжать ноутбук прямо от монитора, а данные будут передаваться со сверхскоростью.



Профессионалам, которые нуждаются в четкости и чистоте изображения, Philips 241B7QUBHEB и Philips 272B7QUBHEB обязательно придутся по душе. Оба монитора оснащены IPS матрицей, которая, в отличие от TN-панелей, неизменно обеспечивает насыщенные, живые цвета. Их естественность и яркость идеально подойдут для работы графических дизайнеров, инженеров САПР, фотографов и видеомонтажеров. Технология IPS также гарантирует чрезвычайно широкие углы обзора 178/178 градусов, а это означает, что на экран можно смотреть практически под любым углом, в том числе в режиме поворота на 90 градусов. Для еще более впечатляющих визуальных эффектов Philips 272B7QUBHEB оснащен дисплеем с разрешением CrystalClear Quad HD, а также технологией Ultra Wide-Color, которая отличается еще более насыщенными цветами.



Мониторы Philips 241B7QUBHEB и Philips 272B7QUBHEB обладают множеством функций для защиты пользователей и окружающей среды. Инновационную безопасную всплывающую веб-камеру Windows Hello с технологией распознавания лиц можно скрыть, когда она не используется, что устраняет риск стать жертвой злоумышленника. Физический комфорт обеспечивают защищающий глаза режим LowBlue Mode, а также эргономичная подставка SmartErgoBase, которая позволяет пользователям размещать монитор на точной высоте и под самым удобным углом. Новые мониторы также защищают окружающую среду благодаря энергосберегающему датчику PowerSensor, а также использованию в конструкции на 85% переработанного пластика, который не содержит бромированных огнестойких добавок (BFR), поливинилхлорида (PVC), ртути и свинца. Упаковочный материал на 100% поддается переработке.

Мониторы Philips 241B7QUBHEB и 272B7QUBHEB будут доступны в продаже в конце августа по ориентировочной цене 11 419 и 17 149 гривен соответственно.