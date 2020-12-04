MMD представляет два новых монитора с док-станцией USB-C и веб-камерой Windows

4 декабря 2020, 9:45

Компания MMD представляет две новые модели: Philips 326P1H (диагональ 31,5 дюйма/80 см) и Philips 329P1H (31,5 дюйма/80 см).



Новинки оснащены встроенной док-станцией USB Type-C с подачей питания, отличаются великолепным качеством изображения с высокой точностью и чёткостью, а также оборудованы веб-камерой с усовершенствованными датчиками и технологией распознавания лиц Windows Hello. Новые мониторы идеально подойдут архитекторам и профессионалам в области графического дизайна, финансовым операторам, работникам инженерных фирм и других организаций, где требуются высокопроизводительные мониторы с точной и чёткой цветопередачей. Хотя новые устройства Philips предназначены в первую очередь для профессионалов, они также проявят надёжность при повседневной работе в домашних условиях и удовлетворят потребности каждого пользователя.



Мониторы Philips 326P1H и Philips 329P1H оснащены встроенной док-станцией USB Type-C с подачей питания, которая позволяет напрямую заряжать ноутбук на мощности до 90 Вт. Работу можно облегчить, подключив периферийные устройства — клавиатуру, мышь, кабель Ethernet RJ-45 — непосредственно к док-станции монитора при помощи тонкого двустороннего разъема USB-C, который обеспечивает простоту подключения с использованием одного кабеля. Подобная функциональность пригодится не только в работе: она позволит смотреть любимые сериалы в высоком разрешении, одновременно передавая данные и заряжая ноутбук. Приятно удивит и порядок на столе: благодаря новым мониторам рабочее место станет более аккуратным. Philips 326P1H дополнительно оснащён выходом DisplayPort, который позволяет последовательно подключать несколько дисплеев с высоким разрешением, используя всего один кабель между первым дисплеем и ПК, без лишних проводов.

Детализация, цветопередача и высокое разрешение — ключевые слова в описании новых мониторов. Так, Philips 326P1H обеспечивает изображение Quad HD (2560x1440 пикселов), что позволяет с лёгкостью рассмотреть каждую деталь, а дисплей Philips 329P1H отличается разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселов), предлагая невероятно реалистичное изображение, что иногда может иметь решающее значение. Качество картинки у новых устройств — идеальный ответ на широкий спектр профессиональных потребностей не только при работе с графическими приложениями в формате 3D, но и для финансового сектора, где используются масштабные электронные таблицы. Новые мониторы оснащены дисплеем IPS с очень широкими углами обзора 178°/178°, благодаря чему картинку видно практически под любым углом, а цветопередача всегда точная. Тот факт, что новые мониторы разработаны с учетом потребностей пользователей, особенно их удобства и здоровья, подтверждается и наличием в них технологии Flicker-Free для более комфортного просмотра и режима LowBlue, который снижает усталость глаз. Устройства также соответствуют стандарту TUV Rheinland Eye Comfort для предотвращения перенапряжения глаз, вызванного длительным использованием компьютера.



В дополнение ко всему, благодаря экологичной конструкции у мониторов есть и "зелёная" сторона. Оба устройства оснащены датчиком PowerSensor, который определяет, находится ли пользователь перед экраном и автоматически снижает яркость монитора, когда тот отходит, что позволяет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию. Также модели оборудованы датчиком LightSensor, который регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения, гарантируя, что изображение будет идеальным при минимально возможном энергопотреблении.

Оба монитора соответствуют требованиям RoHS, сертифицированы по стандартам EnergyStar 8.0 и EPEAT , абсолютно не содержат вредных веществ, таких как свинец, ртуть, бромированные огнестойкие добавки (BFR), поливинилхлорид (PVC). Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.Мониторы Philips 326P1H и Philips 329P1H появятся в продаже в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене 20 999 и 29 999 гривен соответственно.