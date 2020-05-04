MMD представляет серию Philips B1

4 мая 2020, 10:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет 24-дюймовый ЖК-монитор Philips 245B1 (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см).

Новая модель оснащена разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей), датчиком для экономии энергии до 70% и разъёмом HDMI. Разнообразие функций и технологий обеспечивает оптимальный комфорт и эффективность пользователям, которые ищут универсальность и высокую производительность.



Монитор Philips 245B1 отличается кристально чистым изображением благодаря разрешению Quad HD 2560x1440 и исключительно широкой цветопередаче. Технология IPS и SmartImage, эксклюзивная передовая разработка Philips, способствуют созданию яркого и четкого изображения, которое непременно оценят фотографы, профессионалы в области графики и кино, а также дизайнеры.

Чтобы гарантировать максимальный комфорт, Philips 245B1 оснащен технологией Flicker-Free и режимом LowBlue, которые помогут снизить усталость глаз, а также режимом Easy Read и подставкой SmartErgoBase, которая обеспечивает эргономичность. Монитор также оборудован встроенными стереодинамиками и широким спектром разъемов, включая DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2, HDCP и другими.



Разработка Philips 245B1 велась с учетом строгих экологических требований. Устройство соответствует ряду экологических стандартов и обладает сертификатами EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge и RoHS. Монитор на 85% произведён из переработанного пластика и упакован в пригодный на 100% для повторного использования материал, а также совершенно не содержит вредных веществ, таких как ртуть, свинец, бромированные огнестойкие добавки (BFR), поливинилхлорид (PVC). Philips 245B1 оснащен встроенным датчиком PowerSensor, который автоматически обнаруживает присутствие пользователя перед экраном и соответственно регулирует яркость. Это увеличивает срок службы устройства и сокращает расходы на электроэнергию на 70%. Кроме того, датчик LightSensor обеспечивает идеальную яркость при минимальном энергопотреблении.



Все мониторы Philips B Line отличаются высоким уровнем комфорта, широкими возможностями подключения, гибкостью и превосходным качеством изображения. Новые модели 242B1 и 275B1 в этом не исключение.



24-дюймовый (23,8 дюйма/60,5 см) ЖК-монитор Philips 242B1 обеспечивает разрешение Full HD (1920x1080 пикселей), которое гарантирует потрясающие впечатления от просмотра. Устройство оснащено технологиями PowerSensor, SmartImage, IPS и множеством функций для повышения комфорта, объединяя высокую производительность, устойчивость и исключительное качество, которые профессиональные пользователи ожидают от мониторов Philips.



Разработанный для современных профессионалов, Philips 275B1 оснащен широким спектром функций и инноваций, которые увеличивают производительность. Среди них — SmartErgoBase и Adaptive-Sync, повышающие уровень комфорта пользователя и обеспечивающие максимальную продуктивность на рабочем месте. ЖК-монитор с диагональю 27 дюймов (68,6 см) воспроизводит кристально чистое изображение благодаря разрешению Quad HD (2560x1440 пикселей).

Удобный, прогрессивный и экологичный монитор Philips 245B1 появится в продаже в мае 2020 года по рекомендованной розничной цене 5 999 гривен. Модели Philips 242B1 и Philips 275B1 будут доступны в июне 2020 года.