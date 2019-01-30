MMD представляет Philips 499P9H - сверхширокий монитор, для профессионалов

30 января 2019, 11:15

Компания MMD представляет совершенно новую изогнутую сверхширокую модель с ЖК-экраном – Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide.

Этот удостоенный наград 49-дюймовый монитор (видимая часть 48,8 дюйма/124 см) предоставляет профессиональным пользователям множество возможностей для повышения производительности и позволяет работать более эффективно, продуктивно и с удовольствием. Оснащенный сверхшироким экраном с соотношением сторон 32:9 и высоким разрешением, Philips 499P9H обеспечивает потрясающую графику в формате, эквивалентном двум полноразмерным мониторам, что делает его идеальной альтернативой конфигурации из двух 27-дюймовых дисплеев с разрешением Quad HD. Благодаря удобной док-станции USB-C, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных, и гибким возможностям подключения, а также всплывающей веб-камере и корпусу из переработанного ПВХ, монитор практически совершенен.



Монитор Philips 499P9H умеет произвести впечатление: большой формат и отмеченный наградами современный дизайн, изогнутый дисплей 1800р, который повторяет естественную форму глаза, сводя к минимуму отвлекающие факторы и обеспечивая максимальный комфорт. Эстетикой устройство не ограничивается: внушительная ширина позволяет ему гарантировать исключительную производительность. Необходимость сборки сложных многоэкранных установок, для которых характерны мешающие разделительные полосы и путаница кабелей, остается в прошлом. Вместо этого 499P9H обеспечивает 49 дюймов рабочего пространства – столько же, сколько два 27-дюймовых Quad HD дисплея с разрешением 16:9, расположенные рядом. Это позволяет пользователям разворачивать и сравнивать документы или обрабатывать несколько файлов одновременно без необходимости накапливать слои открытых окон, использовать прокрутку или масштабирование. Что касается дополнительных вариантов установки, встроенный переключатель MultiClient Integrated KVM работает с функцией Multi-View. Это позволяет пользователям одновременно управлять двумя отдельными устройствами с помощью одной клавиатуры и мыши, экономя еще больше времени и места.



При таком большом экране, высокое качество изображения – необходимость. В этом Philips 499P9H также выделяется среди аналогов. Разрешение Dual Quad HD (5120x1440) дает более высокую плотность пикселей и большую детализацию, а сертифицированная VESA технология HDR 400 обеспечивает великолепные цвета, в том числе глубокий черный и безупречный белый. Это оживляет изображение и гарантирует оптимальную глубину и отображение всех деталей. Светодиодный VA-дисплей Philips использует передовую технологию вертикального выравнивания, которая обеспечивает высокий коэффициент статической контрастности. Это гарантирует четкость изображения с любого угла обзора. Новый монитор идеально подойдет для САПР и графических дизайнеров, архитекторов, инженеров, фотографов и других специалистов, которым требуются идеальные четкость картинки и цветопередача.



В условиях, когда современное рабочее место требует все большей гибкости, динамичности и комфорта, профессионалам необходимо аппаратное обеспечение, которое не отстает от трендов. Philips 499P9H удовлетворяет эту потребность благодаря ряду инновационных функций, которые помогают пользователям максимально эффективно использовать рабочее время. Встроенная док-станция USB 3.1 Type-C с подачей питания играет ключевую роль в повышении производительности труда профессионалов, которым приходится работать в пути. Благодаря высокоскоростной технологии USB 3.1, передача данных происходит быстрее, а двусторонний разъем USB-C обеспечивает простое подключение при помощи одного кабеля. Периферийные устройства и ноутбуки можно подключить непосредственно к монитору для передачи файлов, просмотра видео и многого другого. Более того, ноутбук можно подключить посредством безопасного проводного соединения без использования отдельного кабеля благодаря встроенному в монитор порту RJ45. Для дополнительного удобства и безопасности монитор оборудован удобной всплывающей веб-камерой, оснащенной системой распознавания лиц Windows HelloTM, которую можно спрятать, когда она не используется. А поскольку комфорт пользователя всегда в приоритете, монитор Philips 499P9H предлагает множество удобных решений, таких как технология Flicker-Free и режим LowBlue, а также эффективные эргономические функции - регулируемая по высоте подставка с возможностью поворота и наклона, крепление VESA.

Монитор Philips 499P9H ожидается в продаже в феврале 2019 года по ориентировочной цене 34 969 гривен.