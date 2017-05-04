Новый 32-дюймовый монитор Philips с изогнутым экраном

4 мая 2017, 14:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет новый 32-дюймовый монитор из линейки E-line.

Новинка с разрешением Full HD отлично подходит для дома, обладает широкими углами обзора, качественной цветопередачей и поддержкой технологией Ultra Wide-Color. Кроме того, благодаря изогнутому экрану монитор способен обеспечить пользователям полное погружение в любимые развлечения. Philips 328E8QJAB5 в очередной раз подтверждает: компания MMD стремится предложить своим клиентам максимально богатый и разнообразный модельный ряд мониторов с изогнутыми экранами.



Дома мониторы используют для решения самых разных задач. Благодаря диагонали в 32 дюйма новый 328E8QJAB5 предоставляет пользователю достаточно экранного пространства, чем бы он ни решил заняться. Кроме того, дома изогнутый экран особенно полезен в домашнем использовании, ведь он помогает лучше сосредоточиться, «охватывая» всё поле зрения и не давая отвлекаться на разные мелочи.



Новинка поможет пользователям справиться с самыми разными делами и задачами – от банальной переписки по электронной почте или общения в социальных сетях до просмотра любимых фильмов или обработки видео перед публикацией в Сети, для которых особенно важно качество изображения. Благодаря поддержке разрешения Full HD (1920 x 1080 пикселей), соотношению сторон 16:9 и современной технологии VA, владельцы новинки при любых условиях получат максимально чёткую и качественную картинку. Кроме того, поддержка технологии Ultra Wide-Color позволяет отображать 103% гаммы NTSC и 126% гаммы sRGB (по результатам CIE 1931), поэтому цвета на экране выглядят сочными и естественными. А с технологией Adaptive Sync, которая устраняет разрывы и подвисания изображения и размытие картинки в движении, монитор всегда будет готов к безостановочному игровому экшену.



Уточняя позиционирование нового монитора на рынке, Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе отметил: «Устройства из линейки E-line по всем параметрам подходят для домашнего использования. Новая 32-дюймовая модель – ещё один представитель целой серии современных мониторов с изогнутым экраном, которые мы планируем вывести на рынок в этом году. 328E8QJAB5 способен справиться с любой домашней задачей, интересной современному пользователю. Кроме того, нашим клиентам нравится получать высокое качество и гарантии от известного бренда по вполне демократичной цене».



Это высказывание точно описывает внешний вид новой 32-дюймовой модели и всей линейки E-line в целом. Изогнутый экран привлекает взгляды, и этот эффект только усиливает изогнутая подставка и отделка корпуса монитора с чёрными и серыми элементами. Благодаря сочетанию стиля и элегантности новинка отлично впишется в интерьер абсолютно любого дома.



С подобными мониторами не существует единого и универсального подхода к настройкам. Именно поэтому в моделях линейки E-line есть широкий выбор режимов и технологий, с которыми его можно заранее подготовить к любым испытаниям. К примеру, SmartContrast анализирует изображение на экране и автоматически подстраивает цвета и яркость подсветки так, чтобы добиться максимального качества изображения, а в играх режим SmartImage Game уменьшает время отклика и выравнивает баланс яркости для слишком тёмных и слишком светлых участков картинки. Технология Flicker-free заботится о зрении пользователя и помогает глазам меньше уставать от работы за компьютером, снижая частоту мерцания изображения и подстраивая яркость экрана.



Также монитор не нуждается во внешних колонках благодаря паре встроенных высококачественных динамиков.



Новый монитор Philips 328E8QJAB5 из линейки E-line появится в продаже в конце мая этого года по рекомендованной цене 9 209 гривен.