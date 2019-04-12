MMD представляет Philips Momentum – 32-дюймовый монитор для игровых приставок

12 апреля 2019, 12:15

Компания MMD, лидер в области инновационных технологий и обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет 32-дюймовый монитор для консольных игр Philips Momentum 326M6VJRMB.

Новинка предлагает беспрецедентный уровень иммерсивности как для любителей, так и для профессиональных геймеров, и может похвастаться 4K UHD дисплеем, частотой обновления 60 Гц и подсветкой Ambiglow, которая расширяет игровой опыт за пределы экрана. Кроме того, Philips Momentum обеспечивает высокую четкость, плавность и яркость изображения благодаря DisplayHDR 600, Adaptive-Sync и минимальной задержке сигнала. Технология DTS Sound и привлекательный современный дизайн превращают Philips Momentum в оптимальный выбор геймера.

Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) 32-дюймового Momentum и сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 600 побуждают геймеров не терять времени и сразу переходить к действию. Технология Ultra Wide-Color обеспечивает расширенный цветовой охват: изображение приобретает более яркие и впечатляющие зеленые, красные и синие оттенки. В дополнение к повышенной четкости и сбалансированности, Philips Momentum 326M6VJRMB гарантирует, что игровой процесс будет безупречно плавным: революционная технология Adaptive Sync избавляет изображение от рывков, поэтому пользователи не упустят ни одной детали и получат максимальное удовольствие от игрового процесса.Чтобы еще больше усилить эффект погружения, разработчики Philips Momentum 326M6VJRMB наградили монитор инновационной технологией Ambiglow, которая создает настраиваемый адаптивный ореол фоновой подсветки. С таким дополнением фильмы, игры и другие развлечения становятся еще более захватывающими. А поскольку звук играет важнейшую роль в подобных развлечениях, функция DTS Sound™ оптимизирует виртуальный объемный звук монитора: диалоги становятся более четкими, басы – более насыщенными, а на максимальном уровне громкости не появляются искажения.Комфорт зрителя очень важен, поэтому Philips Momentum 326M6VJRMB предлагает несколько удобных решений. Так, режим LowBlue защищает глаза от коротковолнового синего излучения, а подставка монитора может наклоняться на -5/20 градусов. При этом высота регулируется в пределах 110 мм для лучшей эргономики.

Монитор Philips Momentum 326M6VJRMB появится в продаже во второй половине апреля 2019 года по ориентировочной цене 19 059 гривен.