MMD представила 3 монитора для консольных игр из линейки Philips Momentum

23 августа 2019, 11:15

Компания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, представляет три новых модели в линейке Philips Momentum: 55-дюймовый Philips Momentum 558M1RY (142 см), 31,5-дюймовый Philips Momentum 328M1R (80 см) и 27-дюймовый Philips Momentum 278M1R (68,6 см).

Предназначенные для консольных геймеров новинки были впервые показаны в деловой зоне выставки gamescom. Остальные гости могут посетить публичный, совместный с компанией AOC стенд A-080, где на площади 102 м² представлены другие игровые мониторы.



В продаже три новых монитора Philips появятся в первом квартале 2020 года. Из трио выделяется 55-дюймовый Philips Momentum 558M1RY. Устройство оснащено UHD-дисплеем UltraClear 4K с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3840x2160 пикселей и сертифицированной VESA технологией DisplayHDR 1000. Такое сочетание поможет геймерам полностью погрузиться в игровой процесс. Партнером в создании монитора стала компания Bowers&Wilkins, благодаря которой новинка украсит любую игровую сессию сбалансированными низкими частотами, кристально чистым звучанием голоса и потрясающим аудио. Три игровых звуковых режима на выбор позволят настроить звучание по вкусу.

55-дюймовый игровой монитор для консолей в линейке Philips Momentum, оснащенный 4K UHD, DisplayHDR 1000, Adaptive-Sync и звуком Bowers&Wilkins, работающий с частотой 120 Гц и задержкой сигнала 4 мс



Оснащенный HDR 600, 31,5-дюймовый Philips Momentum 328M1R отличается высоким уровнем контрастности благодаря частоте 120 Гц и разрешению 4K. Это сделает игровые сессии в полутемной обстановке более комфортными для глаз и поможет геймерам не упустить ничего в процессе. Спроектированный в новом формате 27-дюймовый Philips Momentum 278M1R работает с частотой 60 Гц при разрешении 4K, что позволяет получать четкость изображения без рывков, и при этом сохранить все лучшие функции Philips в компактном корпусе.



32-дюймовый игровой монитор для консолей в линейке Philips Momentum, оснащенный 4K UHD, DisplayHDR 600, Adaptive-Sync и звуком DTS, работающий с частотой 120 Гц и задержкой сигнала 4 мс



Все три монитора оснащены фирменной инновационной технологией Ambiglow – ореолом света вокруг устройства, благодаря которому развлекательный контент выходит за пределы экрана для максимально захватывающих впечатлений. В дополнение к повышенной точности и сбалансированности, все три монитора Momentum оснащены технологией Adaptive-Sync для плавности изображения и низкой задержки сигнала. При взаимодействии с игровым режимом технологии SmartImage мониторы Philips обеспечивают визуальные эффекты, которые не оставят равнодушными даже самых увлеченных владельцев консолей.



В этом году на совместном стенде A-080 площадью 102 м2, расположенном в зале 10.1, представлено множество игровых мониторов Philips и AOC. Чтобы обеспечить пользователям идеальное решение вне зависимости от жанра игры, AOC представляет линейку мощных мониторов для ПК, в то время как Philips предлагает решения для консолей. Оптимизированные мониторы – 43-дюймовый Philips Momentum 436M6VBPAB и 32-дюймовый Philips Momentum 326M6VJRMB – можно будет испытать в действии в таких играх, как Kingdom Hearts 3, F1 2019, Overcooked 2, Forza Horizon 4: Lego Speed Champion DLC, Jump Force, Spyro Reignited Trilogy, Stranger Things 3: The Game и других. Кроме того, у посетителей будет возможность поближе познакомиться с известными зарубежными инфлюэнсерами, а также звездами киберспорта, которые выйдут на сцену. Игрок FIFA Элиас из киберспортивной команды Hertha BSC и знаменитые PhunkRoyal и Tisi Schubech покажут мастерство в играх и проведут автограф-сессии, заставив сердца фанатов биться чаще.