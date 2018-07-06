Philips 436M6VBPAB - игровой монитор для консолей

6 июля 2018, 10:15

Монитор Philips 436M6VBPAB из линейки Momentum – это модель, которая обеспечивает максимально захватывающий игровой опыт.



Устройство предназначено для домашних развлечений, в особенности для современных консольных игр.



Отмеченный несколькими наградами дизайн и передовые технологии помогли этому монитору превзойти обычные ТВ, обеспечив прекрасное качество изображения и возможность играть в динамичные игры благодаря высокой частоте обновления. В результате геймеры могут перестать беспокоиться о технологических сбоях и ограничениях и полностью погрузиться в игру.

Благодаря множеству специальных функций, которые позволяют пользователям отвлечься от дел и полностью погрузиться в игру, Philips Momentum 436M6VBPAB обеспечивает любителям консолей огромное преимущество перед выбравшими телевизор игроками.



Превосходное качество изображения сразу же выделяет Philips Momentum 436M6VBPAB среди других. UHD-разрешение 4K (3840x2160 пикселей) гарантирует кристальную четкость на огромной 43-дюймовой MVA-панели. Технология Ultra-Wide Color обеспечивает настоящий цветовой взрыв с естественными зелеными, яркими красными и глубокими синими оттенками. Эффект усиливается еще больше благодаря технологии Quantum Dot, инновационной полупроводниковой технологии, которая обычно используется лишь в отдельных, самых дорогих телевизорах. Но это еще не все: Momentum 436M6VBPAB - первый в мире монитор, сертифицированный по новому стандарту VESA DisplayHDR 1000. Это означает более реалистичное изображение, превосходную яркость, глубину и детализацию. Для новейших консолей, обеспечивающих 4K-разрешение и HDR (High Dynamic Range) в отдельных играх, 436M6VBPAB – идеальный партнер.



И хотя 436M6VBPAB имеет довольно привлекательный внешний, этим его преимущества не ограничиваются. Momentum 436M6VBPAB - по-настоящему консольный игровой монитор, оснащенный множеством функций, которые обеспечивают игрокам потрясающий опыт. Технология Adaptive Sync синхронизирует частоту кадров, которые поступают с видеокарты, с частотой обновления дисплея, что помогает избежать задержек и разрывов изображения. Режим Low Input Lag значительно сокращает время, в течение которого сигнал с внешнего устройства трансформируется в изображение. Наконец, эксклюзивная технология Philips SmartResponse, которая перезаписывает пикселы, делает изображение четким и убирает размытость даже в самых динамичных играх и фильмах.



Монитор 436M6VBPAB идеально подходит и для других видов досуга, таких как просмотр фильмов или телепередач, для чего тоже пригодится и цветовая точность, и отзывчивость дисплея, и еще одна функция, которая сделает зрительский опыт уникальным и неповторимым: подсветка Ambiglow. Эта технология особенно хорошо подходит для кино, спорта и игр. Она создает ореол из теплого свечения, который визуально увеличивает экран и усиливает впечатление. Внутренний процессор анализирует содержимое изображения и постоянно адаптирует цвет и яркость в соответствии с ним. Momentum 436M6VBPAB также обеспечивает исключительный звук благодаря двум встроенным высококачественным 7-ваттным стереодинамикам с DTS Sound™.



Дизайнеры 436M6VBPAB позаботились о том, чтобы сделать монитор визуально впечатляющим, но при этом практичным и удобным для пользователя. Поэтому модель оснащена поддержкой USB-C, разъемами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort и HDMI 2.0, которые обеспечивают больше возможностей подключения, MultiView с двумя источниками для улучшенной многозадачности и встроенным концентратором USB 3.0 для большей гибкости. Momentum 436M6VBPAB поставляется с пультом дистанционного управления Philips EasyLink, что позволяет пользователям легко управлять несколькими подключенными устройствами.

Основные функции нового монитора показывают его преимущества перед обычными телевизорами, которые не могут в полной мере удовлетворить потребности современных консольных геймеров.

Созданный из материалов премиум-класса и оснащенный всеми функциями, необходимыми для того, чтобы сделать игры и развлечения истинным удовольствием для всех, 436M6VBPAB - это приглашение наслаждаться моментом.