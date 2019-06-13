Samsung представляет изогнутый игровой монитор CRG5 с поддержкой 240Гц G-Sync

13 июня 2019, 12:15

Samsung расширяет линейку изогнутых игровых мониторов 27-дюймовым 240 Гц совместимым дисплеем G-SYNC для захватывающего и быстрого игрового процесса.



Компания Samsung Electronics объявила о выпуске нового 27-дюймового игрового монитора CRG5 (C27RG5). Новинка обладает передовыми возможностями для гейминга, включая молниеносную частоту обновления 240 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC – что обеспечивает сочетание беспрецедентного качества изображения и скорости для интенсивного геймплея.

27-дюймовый CRG5 обладает радиусом изгиба 1500R и сверхвысокой частотой обновления 240 Гц благодаря технологии RapidCurve, максимально плавно отображая смену кадров в самых динамичных сценах и без малейших задержек. Монитор был проверен NVIDIA на соответствие требованиям к производительности и качеству изображения для совместимости с G-SYNC и обеспечивает плавный игровой процесс с малой задержкой во время любой сцены в Full HD (1920×1080).Монитор способен выводить глубокие черные и яркие белые оттенки с контрастностью 3000:1, обеспечивая превосходную детализацию даже в самых ярких и темных частях игры. CRG5 имеет изогнутую матрицу VA, обеспечивающую захватывающий игровой процесс с широким углом обзора.Минималистичный дизайн CRG5 подразумевает «безрамочный» экран с трех сторон, а также надежную подставку, чтобы помочь игрокам полностью погрузиться в игровой процесс. Геймеры также могут выбирать подходящие пресеты для разных игровых жанров с помощью экранного цифрового меню, а для более сложной настройки пользователи могут создавать до трех отдельных профилей отображения и легко переключаться между ними.Новый CRG5 пополняет линейку изогнутых игровых дисплеев Samsung, в которую также входит сверхширокий 49-дюймовый CRG9 с соотношением сторон 32:9 и впечатляющим изгибом 1800R, поддержкой HDR1000. Дисплей с разрешением Double QHD (5120×1440) построен на базе технологии квантовых точек, обеспечивая исключительно точную цветопередачу для максимальной реалистичности.«Инновационные изогнутые дисплеи Samsung, использующие самые современные графические технологии, выводят впечатления от игры на новый уровень и позволяют геймерам полностью погрузиться в происходящее на экране, – отметил Сок Ки Ким (Seog-gi Kim), исполнительный вице-президент подразделения Visual Displays в Samsung Electronics. – Сочетание частоты обновления 240 Гц с совместимостью NVIDIA G-SYNC в новом изогнутом игровом мониторе Samsung CRG5 обеспечивает повышенную производительность для самых графически требовательных игр».