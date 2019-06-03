MSI и Samsung будут вместе делать изогнутые мониторы

3 июня 2019, 9:45

Всего за пару лет компания MSI сумела стать заметным игроком на рынке игровых мониторов с изогнутым экраном. В 2019 году она заняла второе место среди производителей мониторов для геймеров.

К этому успеху причастна и компания Samsung, которая является ведущим производителем экранных панелей, отличающихся высокой контрастностью, быстрым откликом, насыщенными цветами и 178-градусными углами обзора. Именно изогнутые панели Samsung, с кривизной до 1500R, применяются в мониторах MSI, которые задают новые тенденции в своем сегменте. Под брендом MSI предлагается широкая линейка таких моделей, с диагональю экрана от 24 до 34 дюймов, поэтому каждый геймер сумеет найти среди них монитор по своему вкусу.В этом году на выставке Computex-2019 компания MSI представила изогнутый игровой монитор высшего класса Optix MPG341CQR. На презентации устройства присутствовали представители Samsung: господа Канг (вице-президент по маркетингу в Samsung Display) и Ухм (президент тайваньского представительства Samsung). В павильоне MSI их встретил Тед Хун, генеральный директор отдела компьютеров и дисплеев компании MSI. Учитывая быстрый рост MSI как производителя изогнутых игровых мониторов, представители обеих компаний выразили свою уверенность, что MSI и Samsung продолжат сотрудничество, чтобы предоставить геймерам еще больший выбор подобных продуктов.Монитор MSI Optix MPG341CQR выполнен на базе VA-панели Samsung с кривизной 1800R и обладает высокими скоростными характеристиками: частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс. Благодаря эксклюзивному программному обеспечению MSI Gaming OSD пользователь может изменять параметры монитора с помощью клавиатуры и мыши. Данная модель является первой в мире, которая наделена функциями искусственного интеллекта. Например, ее настройки могут моментально изменяться при распознавании лица пользователя.