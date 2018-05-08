MSI получила патент на изогнутый игровой монитор

8 мая 2018, 11:45

Компания MSI сообщает о присуждении ей патента TW M556865 на изогнутый игровой монитор.

Это свидетельство интеллектуальной собственности охватывает модуль отображения статуса устройства, микроконтроллер и коммуникационный модуль.

Получение таких патентов является свидетельством глубокого стратегического подхода компании MSI к разработке новых и востребованных технологий в соответствии с тенденциями развития рынка.Мониторы MSI серии Optix MPG27, ставшие лауреатами выставки CES-2018, используют VA-матрицы со светодиодной подсветкой и обладают превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), что делает их оптимальным выбором для динамичных игр различных жанров. В них впервые применена цветная встроенная подсветка SteelSeries GameSense, выполненная в виде пяти раздельных сегментов на передней панели монитора, которые можно программировать на отображение всевозможной игровой информации (таймеры, кулдауны, извещения коммуникационной утилиты Discord и т.д.).Игровая отрасль не является статичной, а требует постоянного движения вперед от всех производителей, и компания MSI всегда остается на переднем крае прогресса. Выбирая продукты MSI, геймеры могут быть уверены, что получают в свое распоряжение самые современные и технически продвинутые устройства, примером чему являются и мониторы MSI с изогнутым экраном.