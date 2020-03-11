Изогнутый игровой монитор BenQ EX3203R

11 марта 2020, 15:15

BenQ EX3203R – это изогнутый ировой монитор, который позволит вам взглянуть на игровой мир по-новому, погрузив вас в самый центр событий.

EX3203R создает ээфект полного погружения в атмосферу происходящего на экране. Он порадует реалистичностью цветопередачи и высоким качеством изображения благодаря поддержки технологии HDR и разрешению 2560x1440. BenQ EX3203R имеет высокую частоту обновления 144Гц, которая создает максимально плавное и четкое изображение, без размытия и без артефактов движения даже в самых динамичных сценах. Также монитор поддерживает технологию FreeSynс 2, позволяя синхронизировать частоту вывода изображения с видеокартами, обеспечивая исключительно плавную игру.

Изогнутый монитор BenQ EX3203R с большой диагональю 31.5 дюймов и радиусом кривизны 1800R создадут небывалый атмосферный эффект, стирая грань между реальным и виртуальным миром.