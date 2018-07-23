Новый изогнутый 31,5-дюймовый монитор BenQ EX3203R

23 июля 2018, 14:45

BenQ EX3203R – новый монитор с изогнутый дисплеем от BenQ, предназначенный для игр и мультимедийных развлечений.

Изогнутый монитор BenQ EX3203R – это монитор окружающего изображения и выбор тех пользователей, которые предпочитают полное погружению в атмосферу происходящего на экране. Просмотр фильмов на мониторе BenQ EX3203R порадует реалистичностью цветопередачи и высоким качеством изображения благодаря поддержки технологии HDR и разрешением 2560x1440. Наслаждайтесь кино в качестве, близком к кинотеатральному на большом экране в 31.5 дюймов.Любителей онлайн-игр оценят наличие в мониторе BenQ EX3203R реальных 144Гц кадровой развертки, благодаря которым изображение на экране будет четким, без размытия границ и без артефактов движения даже в самых динамичных сценах. При этом монитор поддерживает технологию FreeSynс 2, позволяя синхронизировать частоту вывода изображения с видеокартами, обеспечивая исключительно плавную игру. Изогнутый экран монитора с большой диагональю и разрешением 2560x1440 при этом создаст небывалый атмосферный эффект, стирая грань между реальным и виртуальным миром.В новинке реализована технология Brightness Intelligence Plus, благодаря которой автоматически оптимизируются яркость дисплея и цветовая температура. Кроме того, EX3203R поддерживает технологию Low Blue Light, которая способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки, что позволяет сократить нагрузку на зрительный аппарат и уменьшить усталость глаз. Благодаря функции Flicker-free отсутствует мерцание изображения на всех уровнях яркости.