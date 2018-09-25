Новые изогнутые мониторы ViewSonic

Корпорация ViewSonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила о дальнейшем расширении своей линейки изогнутых мониторов.
"Широкая линейка изогнутых мониторов ViewSonic гарантирует вам высокое и стабильное качество изображения. Постоянно расширяя наш модельный ряд, мы предоставляем потребителям возможность выбрать идеальный продукт под их конкретные задачи, - говорит Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - Изогнутые мониторы - это не просто тренд. В зависимости от сценария использования, у изогнутого экрана может быть много преимуществ, которые включают в себя увеличение поля зрения для большего визуального погружения и меньшую нагрузку на глаза, поскольку кривизна экрана дает более естественные, неискаженные изображения".
Мониторы ViewSonic Curved Gaming предоставляют геймерам новые ощущения от погружения в виртуальный мир. Серия ViewSonic VX58 - идеальный выбор для геймеров, желающих получить плавный, захватывающий геймплей благодаря частоте обновления в 144Гц и кривизне экрана 1800R. Когда частота кадров падает во время интенсивных игровых моментов, технология AMD FreeSync синхронизирует кадры, улучшая работу монитора, устраняя прерывистость и поддерживая плавный переход визуальной картинки.
Безрамочный дизайн экрана обеспечивает улучшенный обзор, а широкий модельный ряд серии - 24” (VX2458-C-mhd), 27” (VX2758-C-mh) и 32” (VX3258-2KC-mhd) дает возможность геймерам выбрать оптимальный монитор под свой стиль и задачи.
Еще один изогнутый монитор XG3240C из специальной геймерской серии ViewSonic XG оснащен подставкой с возможностью индивидуальных настроек. ViewSonic XG3240C отлично справится с динамичным геймплеем, поскольку он оснащен экраном с кривизной 1800R, частотой обновления 144Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync - характеристики, которые совместно позволяют получить качественное изображение и плавный, захватывающий игровой опыт. Все это, наряду с обилием индивидуальных настроек экранного меню, делает XG3240C одним из лучших изогнутых игровых мониторов.
Для энтузиастов, любителей кино и развлечений ViewSonic предлагает мониторы VX3216-scmh и VX3217-2KC-mhd с разрешением Full HD и WQHD соответственно. Обе модели обеспечивают отличный панорамный обзор, который дополняет современный и яркий дизайн монитора. Впечатление от просмотра изображений и фильмов усиливает безрамочная конструкция, а благодаря частоте обновление 75 Гц и кривизне эрана 1800R зритель может полностью погрузиться в новое измерение. Модель VX3217-2KC-mhd снабжена универсальным VESA креплением для различных вариантов инсталляции.
Для профессионального использования предлагается модель VP3881. Ее ультраширокая панель идеально подходит для редактирования видео и работы с несколькими приложениями, в то время как кривизна экрана 2300R обеспечивает полное погружение. 38-дюймовый экран WQHD+ с разрешением 3840x1600 гарантирует достаточное пространство для работы с различными видеоредакторами с исключительно высоким качеством изображения. VP3881 предварительно откалиброван в заводских условиях, при этом пользователь самостоятельно может настроить монитор под свои задачи. 100% покрытие цветовой гаммы sRGB обеспечивает получение точных и ярких цветов, это означает, что ваш монитор будет идеально совместим с любой платформой. Цветовая точность Delta E＜2 и дисперсия яркости <5% помогают обеспечить согласованные цвета и уровни яркости, и ваши изображения сохраняют яркость и богатство красок. Порт USB 3.1 Type-C отвечает за удобное управление питанием для зарядки устройств, передачу больших объемов данных, отображение видео, а при работе с несколькими устройствами возможно дальнейшее расширение функциональности с помощью технологии KVM.
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