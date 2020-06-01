Начало продаж изогнутого игрового монитора ViewSonic ELITE XG270QC

1 июня 2020, 11:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик решений для визуального представления информации, объявляет о начале продаж игрового мо-нитора ViewSonic ELITE XG270QC.

ViewSonic продолжает дополнять свою игровую линей-ку превосходными решениями для самых разных игровых сред. Благодаря частоте обнов-ления 165 Гц, времени отклика 3 мс (1 мс для MPRT) и поддержке технологии AMD FreeSync Premium Pro монитор XG270QC дарит геймерам потрясающие возможности для игр.



ViewSonic XG270QC входит в игровую серию ELITE и представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор с временем отклика 1 мс (MPRT). Благодаря радиусу кривизны мо-нитора 1500R геймеры смогут по-настоящему оценить реалистичные визуальные эф-фекты и погрузиться в игровой процесс. Монитор поддерживает технологию VESA DisplayHDR 400 (базовый уровень поддержки стандарта HDR в играх) и технологию PureXP™, значительно снижающую размытие в движении. Благодаря разрешению Native QHD (2560x1440), яркости 550 кд/м2 и цветовому охвату DCI-P3 90% монитор XG270QC обеспечивает насыщенность и чёткость детализированных изображений.

Игровой монитор ELITE XG270QC



27-дюймовый игровой монитор с разрешением 2560x1440 (Native QHD)

Радиус кривизны 1500R для полного погружения в игровой процесс

Сертификат технологии VESA DisplayHDR 400 (базовый уровень поддержки стандарта HDR в играх)

Поддержка технологии PureXP для снижения степени размытия в динамических сце-нах

Частота обновления 165 Гц и время отклика 3 мс (1 мс MPRT)

Поддержка технологии AMD FreeSyncTM Premium Pro

Яркость 550 кд/м2 и широкий цветовой охват DCI-P3 90 %

Подразделение ViewSonic ELITE в сотрудничестве с Blur Busters разработало обновлен-ный режим PureXP с улучшенным контролем снижения размытия при движении. PureXP представляет собой режим стробоскопической подсветки, создающий высо-чайшую четкость движения объектов на экране монитора. В настоящее время PureXP включает четыре уровня оптимизированного снижения размытия при движении. С по-мощью этих новых режимов геймеры могут управлять уровнем яркости и снижением размытия, задавая индивидуальные игровые настройки. Пользователи могут устано-вить дополнительные настройки Blur Busters и оценить игровые возможности монито-ра благодаря высокой частоте обновления и низкому времени отклика панели IPS. Новое встроенное ПО, одобренное Blur Busters, автоматически загружается с помощью про-граммного обеспечения ViewSonic Elite Display Controller.

Программное обеспечение ELITE Display Controller



С программным обеспечением ELITE Display Controller изменять настройки монитора и подсветки ELITE RGB стало проще. Пользователи могут настраивать режимы отображе-ния и быстро переключаться между ними, выбирать множество настроек Native RGB и синхронизировать подсветку RGB с программным обеспечением партнеров ELITE RGB Alliance, например Razer Chroma и TT RGB Plus by Thermaltake. ELITE Display Controller полностью поддерживает модели XG270QG, XG270 и XG270QC, предоставляя пользовате-лям возможности для создания уникальной игровой атмосферы через обновленное ме-ню статических цветов с поддержкой более тысячи цветовых решений.