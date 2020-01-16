ViewSonic представила 55-дюймовый игровой монитор на выставке Pepcom 2020

16 января 2020, 10:15

Корпорация ViewSonic показал на выставке Pepcom 2020 в Лас-Вегасе (штат Невада) игровые мониторы ViewSonic ELITE XG550, XG270QC и XG270, а также устройство ELITE Ally.

Представленная компанией полная линейка серии ELITE с широкими и изогнутыми экранами способна поменять представление о дизайне и эстетике современных игровых инсталляций.



Сверхбыстрый монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированный как совместимый с технологией NVIDIA G-SYNC, предоставляет геймерам превосходные игровые возможности. Все дисплеи, совместимые с технологией NVIDIA G-SYNC, сертифицированы компанией NVIDIA и обеспечивают игрокам плавную игру с частотой обновления до 240 Гц без задержек и разрывов. Специализированная технология стробоскопической подсветки PureXP в мониторах ELITE была разработана подразделением ViewSonic ELITE в сотрудничестве с компанией Blur Busters. Она оптимизирует время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT), достигая MPRT всего 0,6 миллисекунды. Это устраняет перекрестные помехи стробоскопической подсветки, не влияя на качество цветопередачи и обеспечивая высокую четкость изображения. XG270 - это первый в мире сертифицированный монитор компанией Blur Buster, имеющий малое время перехода от одного оттенка серого цвета к другому (GtG) и быстрое MPRT.



55-дюймовый монитор ELITE XG550 - это OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий реалистичный игровой процесс с временем отклика 0,5 мс (GtG) и разрешением UHD (3840x2160). Благодаря OLED-дисплею с исключительным контрастом и поддержке 99% цвета DCI-P3, игровая среда оживает, что делает данный монитор идеальным решением для консолей следующего поколения и игр AAA-класса. Обладая узкой рамкой и подсветкой ELITE RGB, модель XG550 подходит для любой игровой среды.



27-дюймовый игровой монитор ELITE XG270QC с кривизной экрана 1500R и разрешением 2560x1440 (QHD) разработан для реалистичного изображения и захватывающих игр. Модель XG270QC поднимает игровой мир на новый уровень благодаря яркости 550 кд/м2 и широкой цветовой гамме с охватом >90% DCI-P3. Монитор имеет частоту обновления 165 Гц, время отклика 3 мс (MPRT 1 мс) и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro для эффективного игрового опыта.



С выпуском новой серии XG27 и XG270QC подсветку ELITE RGB можно синхронизировать с Razer и Thermaltake. Razer Chroma RGB и Thermaltake TT RGB Plus интегрируются с ELITE RGB через программное обеспечение регулятора ELITE Display, позволяющее пользователям управлять как акцентным, так и окружающим RGB-освещением. С помощью функций Razer Chroma RGB пользователи получают доступ к Chroma Workshop, где представлена ??коллекция профилей RGB, интегрированных разработчиками в более 135 популярных игр. Использование программного обеспечения RGB от Razer Chroma и Thermaltake позволяет игрокам полностью контролировать свою среду RGB, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс. Для получения дополнительной информации о Razer Chroma RGB посетите веб-сайт razer.com/chroma.

ELITE Ally - это USB-устройство с сенсорным экраном, которое позволяет геймерам быстро получать доступ к настройкам экрана дисплея, таким как различные игровые режимы, адаптивная синхронизация, HDR, яркость, контрастность, RGB-подсветка и многое другое. Пользователи могут настраивать игровой процесс, не касаясь монитора и не запуская программное обеспечение регулятора ELITE Display. В настоящее время периферийное устройство ELITE Ally совместимо только с некоторыми игровыми моделями мониторов ViewSonic ELITE.



Мониторы XG270QG и XG270 уже поступили в продажу по всему миру. Поставки модели XG270QC начнутся в конце 1-ого квартала 2020 года. Монитор XG550 планируется выпустить в четвертом квартале 2020 года.