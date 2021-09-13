ViewSonic ELITE представляет новые 32-дюймовые игровые мониторы

13 сентября 2021, 10:45

Ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, компания ViewSonic Corp., объявляет о выпуске новой коллекции профессиональных игровых 32-дюймовых мониторов ViewSonic ELITE, использующих новейшие технологии отображения.

Новый модельный ряд позволит геймерам испытать игровой опыт нового уровня с технологией квантовых точек Quantum Dot на ведущем в своем классе мониторе ELITE XG320Q, полностью раскрыть потенциал игровой консоли нового поколения с помощью монитора ELITE XG320U с поддержкой HDMI 2.1 или ощутить настоящее погружение в кинематографичное изображение с флагманским монитором ELITE XG321UG с Mini-LED-подсветкой.

«В серии ViewSonic ELITE мы постоянно стремимся создавать высокопроизводительные игровые мониторы, которые подойдут каждому геймеру, от любителя до профессионала. Несмотря на то, что для большинства геймеров привычны 27-дюймовые мониторы, мы выявили растущий спрос на широкоформатные экраны и расширили наш модельный ряд линейкой 32-дюймовых мониторов, — говорит Оскар Лин, руководитель подразделения ViewSonic по производству мониторов. — Основанная на самых передовых технологиях, которые в корне меняют то, как геймеры видят, воспринимают и играют в игры, серия 32-дюймовых мониторов ELITE обеспечивает захватывающие впечатления от изображения наряду с ультраплавным игровым процессом и невероятной точностью цветопередачи».



Все мониторы обладают конструктивными особенностями, ориентированными на геймеров; усовершенствования в дизайне ELITE Design Enhancements (EDE) оптимизируют боевой пост игрока — от RGB-LED-подсветки для создания идеальной атмосферы до держателя провода мыши и усиленного крючка для наушников для создания порядка на рабочем столе. Благодаря сертификату TÜV Eye Comfort, гарантирующему комфорт для глаз, мониторы идеально подойдут для продолжительных игровых сессий без дискомфортных ощущений. Спроектированные с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, эти экраны обеспечивают широкий диапазон движений для установки идеального положения для обзора.



Невероятно стильный монитор ELITE XG320Q — это воплощение цвета, четкости и скорости. Экран 2K QHD Fast IPS может похвастаться сверхточной цветопередачей и высококонтрастными элементами благодаря технологии квантовых точек Quantum Dot. Каждая «точка» — или наночастица — при попадании на нее светодиодной подсветки создает исключительно точные цвета и глубокий контраст, складываясь в четкие, реалистичные изображения.



В мониторе применяется технология, совместимая с NVIDIA G-Sync и обеспечивающая разгоняемую частоту обновления до 175 Гц, исключительно плавную кадровую частоту и время отклика 0,5 мс (MPRT). Игроки могут распрощаться с задержкой ввода, двоением и подвисанием изображения благодаря функции снижения размытия при движении PureXP и насладиться динамичными визуальными эффектами с захватывающей детализацией.

Разработанный для консольных игр следующего поколения, таких как Xbox Series X/S и PlayStation 5, сверхстильный монитор 4K ELITE XG320U оснащен однокабельным соединением HDMI 2.1, обеспечивающим непревзойденное качество игрового процесса. XG320U поддерживает высокое разрешение видео 4K с 99 % расширенного цветового охвата Adobe RGB и высокой частотой обновления до 150 Гц, обеспечивая идеальное отображение пейзажей или сцен битв с точностью до пикселя.Благодаря технологии AMD FreeSync Premium Pro, функции снижения размытия при движении PureXP, времени отклика 1 мс (MPRT) и Vesa DisplayHDR™ 600 геймеры могут играть в динамичные шутеры и остросюжетные квесты с самыми высокими настройками графики.Монитор с разрешением 4K ELITE XG321UG сверхвысокой четкости использует ведущую в отрасли технологию Mini-LED-подсветки; вкупе с частотой обновления 144 Гц это обеспечивает минимальное время задержки и плавный игровой процесс без рывков и зависаний.Основные характеристикиELITE XG320Q• 32-дюймовый экран 2K QHD Vesa DisplayHDR™ 600 Fast IPS• Сверхреалистичные цвета благодаря технологии квантовых точек Quantum Dot и 99 % цветового охвата Adobe• Частота обновления 165 Гц с возможностью разгона до 175 Гц и время отклика 0,5 мс (MPRT)• Технология NVIDIA G-Sync и функция снижения размытия при движении PureXPELITE XG320U• 32-дюймовый экран 4K UHD Vesa DisplayHDR™ 600 IPS• Идеальное решение для игр на консолях следующего поколения с возможностью подключения по однокабельному соединению HDMI 2.1• Великолепное полноцветное изображение с 99 % цветового охвата Adobe• Частота обновлений 144 Гц (с возможностью разгона до 150 Гц) и время отклика 1 мс (MPRT)• Технология AMD FreeSync Premium Pro и функция снижения размытия при движении PureXPМониторы ViewSonic ELITE XG320Q и XG320U будут доступны по всему миру в третьем квартале 2021 года. Позже, в четвертом квартале 2021 года, ViewSonic ELITE XG321UG станет доступным по всему миру.