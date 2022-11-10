ViewSonic представляет игровые мониторы ELITE с диагональю 34 дюйма

10 ноября 2022, 12:45

Компания ViewSonic объявила о выпуске двух новых игровых мониторов ELITE со сверхшироким изогнутым экраном диагональю 34 дюйма — ELITE XG341C-2K премиум-класса с технологией Mini-LED и ELITE XG340C-2K с невероятно быстрым откликом. Благодаря максимальному визуальному охвату оба монитора обеспечивают действительно захватывающий игровой процесс и заполняют каждую часть периферийного зрения для более полного визуального восприятия.

Благодаря изогнутому сверхширокому экрану игроки могут сосредоточиться на игровом процессе без лишних поворотов головы. Новые модели обеспечивают увеличенное поле зрения и заполняют каждую часть периферийного зрения пользователя для большей реалистичности и восприятия глубины.



Оба монитора поддерживают новейшую технологию HDMI 2.1 для показа материалов с разрешением 10K и передачи данных со скоростью 48 Гбит/с для уменьшения разрывов и подтормаживания изображения. Технология адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro обеспечивает потрясающую графику, которая идеально подходит для киберспортсменов и профессиональных геймеров.



Благодаря технологии подсветки Mini-LED и оптимальному изгибу 1500R монитор ELITE XG341C-2K обеспечивает увеличенную яркость и контрастность цветов для более впечатляющего уровня детализации даже при сверхбыстром игровом процессе. Он отличается пиковой яркостью 1400 нит, которая оживляет каждую сцену и увлекает геймеров в самый центр событий. Благодаря разгоняемой частоте обновления 200 Гц и времени отклика 1 мс (MPRT) геймеры смогут одержать верх над соперниками, двигаясь без задержек и смазывания в реальном времени при самых высоких визуальных настройках.

Монитор ELITE XG340C-2K отличается изгибом экрана 1000R, чтобы каждая деталь на экране попала в поле зрения игрока для полного погружения. Благодаря молниеносной частоте обновления 180 Гц (с разгоном) и превосходно быстрому времени отклика 1 мс (MPRT) геймеры смогут победить соперников, мгновенно реагируя на происходящее без задержек и смазывания движения. Монитор идеально подойдет для игр в высшей лиге.Основные особенности ELITE XG341C-2K34-дюймовый экран 2K UWQHD IPS с изгибом 1500RТехнология Mini-LED с 1152 зонамиЧастота обновления — 165 Гц (разгон до 200 Гц)Время отклика — 1 мс (MPRT)VESA DisplayHDR 1400AMD FreeSync Premium ProHDMI 2.1 и USB Type-C с питанием подключенных устройств 90 ВтОсновные особенности ELITE XG340C-2K34-дюймовый экран 2K UWQHD IPS с изгибом 1000RAMD FreeSync Premium ProЧастота обновления — 165 Гц (разгон до 180 Гц)Время отклика — 1 мс (MPRT)VESA DisplayHDR™ 400HDMI 2.1 и USB Type-C с питанием подключенных устройств 65 Вт