ViewSonic анонсирует 32-дюймовый 4K-игровой монитор серии ELITE

2 сентября 2020, 12:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных решений, объявляет о запуске новой игровой модели монитора ViewSonic ELITE XG320U.

Новый монитор ViewSonic представляет собой решение, идеально подходящие для погружения в игровой процесс. ELITE XG320U отличается трёхсторонним безрамочным дизайном, разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 144 Гц. Благодаря этому XG320U предоставляет каждому игроку качественную технологию как для игровых консолей следующего поколения, так и для высокопроизводительных ПК. Монитор поддерживает работу с кабелем HDMI 2.1.



ELITE XG320U оснащен AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR 600 и имеет цветовой охват Adobe 99%, предоставляя игрокам передовые цветовые решения для современных игр. Кроме того, автоматический режим низкой задержки (ALLM) со временем отклика в 1 мс предоставляет геймерам существенное преимущество перед оппонентами в онлайн-баталиях.



Игровой монитор ELITE XG320U:



32-дюймовый игровой монитор с разрешением 3840x2160 (UHD)

144 Гц - частота обновления, разрешение 4К

Технология AMD FreeSync Premium Pro

Технология PureXP 1ms (MPRT) для уменьшения размытости движения

Сертифицирован для VESA DisplayHDR 600

Яркость 600 кд/м2 и цветовой охват Adobe 99%

«XG320U — это идеальное сочетание технологий нового поколения, скорости и мощности, обеспечивающее игроков необходимыми ресурсами для запуска консолей нового поколения», — говорит Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и странах СНГ. «Мы рады рассказать геймерам о внутриигровых возможностях при использовании монитора в сравнении с экраном телевизора. Новые пользователи консолей почувствуют значительную разницу в скорости и отклике при игре с XG320U. Данный монитор также включает в себя уникальные элементы дизайна, такие как встроенная банджи для мыши, подставка-крючок для наушников, RGB подсветка и два встроенных динамика».