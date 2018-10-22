ViewSonic VP2768-4K -новый профессиональный 4K монитор

22 октября 2018, 9:45

Корпорация ViewSonic, мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, объявила о выпуске монитора VP2768-4K.

Он разработан с учетом потребностей профессиональных приложений, для которых необходима точная цветопередача и четкость изображения в соответствии с потребностями пользователя. Характеристики монитора включают разрешение 4K UHD 3840x2160 для мультимедийных приложений высокой четкости, встроенную аппаратную калибровку и цветовое представление со 100% охватом sRGB. Кроме того, эта модель обладает коэффициентом точности цвета Delta E<2 для чрезвычайно точной цветопередачи. Технология SuperClear IPS дает возможность получить яркие цвета и широкие углы обзора, что в сочетании с безрамным дизайном монитора обеспечивает беспрепятственный просмотр. Эргономичные регулировки наклона, поворота и высоты экрана делают работу с устройством более удобной и эффективной, в то время как конструкция с быстроприсоединяемым основанием значительно упрощает процесс сборки. Это многофункциональное устройство предусматривает множество возможностей подключения: два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, мини-DisplayPort и 4-портовый USB-концентратор - все с декодированием HDCP 2.2. Наконец, каждый монитор поставляется с заводской калибровкой и индивидуальными отчетами о калибровке цвета.



У 27" монитора VP2768-4K с разрешением 4К UHD (3840 x 2160) плотность пикселей достигает высокого значения -163 пикселя на дюйм (PPI). Он содержит почти в четыре раза больше информации на экране, чем мониторы с разрешением Full HD, а изображение отличается великолепной детализацией 4K. Это делает монитор идеальным для фотографов, требовательных к высокому качеству, дизайнеров и редакторов видео, данная модель подходит для просмотра высококачественных изображений и создания видеороликов 4K. Кроме того, при просмотре под разными углами зрители получают стабильно качественные изображения благодаря технологии SuperClear IPS Panel Technology. Смещение цвета сводится к минимуму, чтобы обеспечить зрителям точную передачу во всем широком диапазоне углов обзора до 178˚. Безрамочная конструкция монитора создает бесшовный и полный визуальный эффект при стыковке устройств в многомониторных инсталляциях, поэтому пользователи могут наслаждаться плавным редактированием контента расширенного на несколько экранов.



Точность цвета Delta E<2 обеспечивает стабильную цветопередачу - реалистичное изображение. Каждый раз картинка получается корректной и качественной. Кроме того, функция коррекции неоднородности изображения точно балансирует параметры яркости, улучшая дельту дисперсии до <5% для большей согласованности уровня яркости на всей площади экрана.



Каждое устройство откалибровано в заводских условиях и поставляется с индивидуальным протоколом калибровки цвета. Это дает возможность пользователям знать индивидуальные параметры панели - sRGB, EBU, SMPTE-C, REC709, а также получить отчет об однородности. Это на десять позиций больше, чем содержит типичный отчет о цветовых характеристиках. ViewSonic подчеркивает, что время, затрачиваемое на тонкую настройку монитора VP2768-4K в заводских условиях, в четыре раза выше, чем у конкурирующих брендов, что позволяет потребителям получить максимально качественную калибровку цвета.



Монитор VP2768-4K поддерживает функции аппаратной калибровки, разработанные совместно со специалистами компании X-rite. Эти функции помогают согласовать взаимодействие между графической картой и монитором, чтобы обеспечить устойчивую работу и точность цветопередачи. Благодаря 100% покрытию цветовой гаммы sRGB цвета получаются более насыщенными и яркими, обеспечивая соответствие изображения установленным стандартам.



Полный диапазон эргономичных регулировок поворота, наклона и высоты позволяет зрителям выбирать наиболее удобное положение экрана монитора, а встроенный G-сенсор автоматически переключает изображение при любом повороте, заполняя экран в портретном или альбомном режиме. Кроме того, монитор VP2768-4K имеет быстросъемную стойку, поэтому болты и винты для сборки не требуются. Входы HDMI, USB 3.0, DisplayPort и Mini DisplayPort дают необходимую гибкость при подключении. Так же эти возможности подключения поддерживают протокол HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection), обеспечивая новый уровень безопасности.



ViewSonic предлагает широкую линейку мониторов с цветовым пространством sRGB и Adobe RGB, функциями аппаратной калибровки для различных профессиональных нужд. В линейке Viewsonic есть мониторы, подходящие для любого рабочего места, включая модели с изогнутыми и плоскими экранами – от 24-дюймовых Full HD до 38-дюймовых с разрешением 4K.