Начало продаж изогнутого игрового монитора ViewSonic ELITE XG270QC

27 мая 2020, 12:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик решений для визуального представления информации, объявляет о начале продаж игрового монитора ViewSonic ELITE XG270QC.

ViewSonic продолжает дополнять свою игровую линейку превосходными решениями для самых разных игровых сред. Благодаря частоте обновления 165 Гц, времени отклика 3 мс (1 мс для MPRT) и поддержке технологии AMD FreeSync Premium Pro монитор XG270QC дарит геймерам потрясающие возможности для игр.

ViewSonic XG270QC входит в игровую серию ELITE и представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор с временем отклика 1 мс (MPRT). Благодаря радиусу кривизны монитора 1500R геймеры смогут по-настоящему оценить реалистичные визуальные эффекты и погрузиться в игровой процесс. Монитор поддерживает технологию VESA DisplayHDR 400 (базовый уровень поддержки стандарта HDR в играх) и технологию PureXP, значительно снижающую размытие в движении. Благодаря разрешению Native QHD (2560x1440), яркости 550 кд/м2 и цветовому охвату DCI-P3 90% монитор XG270QC обеспечивает насыщенность и чёткость детализированных изображений.Игровой монитор ELITE XG270QC27-дюймовый игровой монитор с разрешением 2560x1440 (Native QHD)Радиус кривизны 1500R для полного погружения в игровой процессСертификат технологии VESA DisplayHDR 400 (базовый уровень поддержки стандарта HDR в играх)Поддержка технологии PureXP для снижения степени размытия в динамических сценахЧастота обновления 165 Гц и время отклика 3 мс (1 мс MPRT)Поддержка технологии AMD FreeSyncTM Premium ProЯркость 550 кд/м2 и широкий цветовой охват DCI-P3 90 %

«С появлением монитора XG270QC серия ViewSonic ELITE окончательно укрепляется в качестве одной из ведущих игровых линеек для современных геймеров, — считает Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — Этот монитор способен обеспечить те скорость отклика и четкость изображения, которые так нужны геймерам, а его изогнутый экран создаст максимальный эффект погружения в игру. А при разработке наших дизайнерских инноваций, таких как подсветка ELITE RGB, мы в первую очередь ориентируемся на потребителей и всегда учитываем их мнение».



Одобренное Blur Busters обновление встроенного ПО для ELITE XG270



Подразделение ViewSonic ELITE в сотрудничестве с Blur Busters разработало обновленный режим PureXP с улучшенным контролем снижения размытия при движении. PureXP представляет собой режим стробоскопической подсветки, создающий высочайшую четкость движения объектов на экране монитора. В настоящее время PureXP включает четыре уровня оптимизированного снижения размытия при движении. С помощью этих новых режимов геймеры могут управлять уровнем яркости и снижением размытия, задавая индивидуальные игровые настройки. Пользователи могут установить дополнительные настройки Blur Busters и оценить игровые возможности монитора благодаря высокой частоте обновления и низкому времени отклика панели IPS. Новое встроенное ПО, одобренное Blur Busters, автоматически загружается с помощью программного обеспечения ViewSonic Elite Display Controller.



Программное обеспечение ELITE Display Controller



С программным обеспечением ELITE Display Controller изменять настройки монитора и подсветки ELITE RGB стало проще. Пользователи могут настраивать режимы отображения и быстро переключаться между ними, выбирать множество настроек Native RGB и синхронизировать подсветку RGB с программным обеспечением партнеров ELITE RGB Alliance, например Razer Chroma и TT RGB Plus by Thermaltake. ELITE Display Controller полностью поддерживает модели XG270QG, XG270 и XG270QC, предоставляя пользователям возможности для создания уникальной игровой атмосферы через обновленное меню статических цветов с поддержкой более тысячи цветовых решений.