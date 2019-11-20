ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией G-SYNC

20 ноября 2019, 11:15

Корпорация ViewSonic, поставщик продуктов для визуального представления информации, анонсировала новые модели в игровой линейке ELITE.

Компания расширила свою линейку игровыми мониторами серий ELITE XG27, XG05 и двумя приложениями. Новые игровые продукты и программное обеспечение предоставляют игрокам широкий набор настроек и регулировок для максимального комфорта.



27-дюймовый ELITE XG270QG - игровой монитор с технологией IPS Nano Color G-SYNC и временем отклика в 1 мс (GtG). Благодаря частоте обновления 165 Гц и технологии NVIDIA G-SYNC этот монитор позволяет получить четкую картинку даже в самых динамичных сценариях. Новая панель IPS Nano Color может похвастаться разрешением 2560x1440 (QHD) и 98% охватом цветовой гаммы DCI-P3, оживляя игры яркими и насыщенными цветами.

Монитор XG270QG также включает усовершенствования ELITE Design Enhancements. Это ряд функций, созданных для улучшения работы монитора и расширения возможностей индивидуальных настроек. В числе усовершенствований встроенное крепление для мыши, подвес для наушников, фоновое освещение ELITE RGB и ультратонкое алюминиевое основание.



27-дюймовый монитор ELITE XG270 имеет IPS-панель с частотой 240 Гц, которая обеспечивает невероятную скорость и четкость для любителей киберспорта. Сверхбыстрое время отклика дисплея IPS (GTG) 1 мс и частота обновления 240 Гц гарантируют плавные переходы между сценами, точное воспроизведение цвета и широкие углы обзора. Панель обладает разрешением 1920x1080 (Full HD) и цветовым охватом 99% sRGB для потрясающих изображений во время игры. Монитор XG270 поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync, а также совместим с NVIDIA G-SYNC. Эти технологии помогают минимизировать артефакты и разрывы изображения.



Серия игровых мониторов XG05 представлена ??двумя новыми мониторами: 24-дюймовым XG2405 и 27-дюймовым XG2705. Эти модели представляют разумный баланс между основными, наиболее важными игровыми функциями и доступностью по цене. Оба дисплея имеют разрешение 1920x1080 (Full HD) и безрамочный IPS-экран для захватывающих игр в инсталляциях с несколькими мониторами. Благодаря частоте обновления 144 Гц, времени отклика 1 мс (MPRT) и технологии AMD Radeon FreeSync геймеры вооружены всеми необходимыми инструментами для успеха.



«ViewSonic всегда стремится предлагать пользователям самые современные игровые технологии, - говорит Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах СНГ. - Наша серия игровых мониторов ELITE - это высококлассные игровые дисплеи, способные обеспечить скорость и четкость, столь необходимые как профессиональным геймерам, так и продвинутым любителям. И новые модели в этой линейке продолжают эту традицию».



Первое приложение для игровых мониторов серии ELITE, контроллер ELITE RGB, упростит доступ и управление подсветкой RGB на совместимом мониторе. Пользователи смогут выбирать различные режимы освещения или настраивать свои цвета RGB из более 16,8 миллионов цветов, создавая персонализированную игровую атмосферу RGB. Программное обеспечение OSD (Экранное меню) дисплея ELITE может управлять как настройками экрана монитора, так и режимами фоновой подсветки RGB. Одним щелчком мыши пользователи могут настраивать режимы отображения и изменять настройки без физического взаимодействия с экранным меню монитора.



Мониторы XG270QG, XG270, XG2405 и XG2705 поступят в продажу в 1-м квартале 2020 года. О рекомендованных розничных ценах будет сообщено дополнительно.