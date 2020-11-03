3 ноября 2020, 10:15

27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик решений для визуального представления информации, объявляет об официальном старте продаж иг-ровых мониторов XG270, XG270QC, XG270QG.

Недавно анонсирован-ный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканском регионе.


Игровой монитор ELITE XG270
•    27-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 (FullHD)
•    Частота обновления 240 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
•    Технология IPS Colour обрадует любителей ярких красок и точной цветопередачи
•    Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода
•    Поддержка HDR 10
•    Усовершенствованный дизайн ELITE Design Enhancements (EDE) для создания соб-ственного уникального игрового пространства
•    Режимы ELITE RGB и экосистема ELITE RGB Alliance для синхронизации с Razer и Thermaltake.

Игровой монитор ELITE XG270QC
•    27-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением 2560x1440 (Native QHD) и максимальной яркостью 400 кд/м2
•    IPS панель сертифицированная под VESA DisplayHDR 400
•    Частота обновления 165 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
•    Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода
•    Монитор оснащен безрамным дисплеем и встроенными динамиками, также дисплей оснащен якорем для мыши, крючком для наушников, фоновой подсветкой Elite RGB и ультратонкой подставкой из матового алюминия


Игровой монитор ELITE XG270QG
•    27-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD и 3-сторонним безрамочным  экраном
•    Технология IPS Nano Colour для обеспечения более точной цветопередачи и расши-рения цветовой гаммы
•    Частота обновления 165 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
•    10-битная глубина цвета и 98% цветового охвата DCI-P3 обеспечивают усовершен-ствованное качество изображение и точность передачи цветов
•    Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода
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