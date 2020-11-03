27-дюймовые игровые мониторы ViewSonic ELITE линейки XG270 поступили в продажу

Недавно анонсирован-ный монитор ELITE XG270Q поступит в продажу в североамериканском регионе.
Игровой монитор ELITE XG270
• 27-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 (FullHD)
• Частота обновления 240 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
• Технология IPS Colour обрадует любителей ярких красок и точной цветопередачи
• Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода
• Поддержка HDR 10
• Усовершенствованный дизайн ELITE Design Enhancements (EDE) для создания соб-ственного уникального игрового пространства
• Режимы ELITE RGB и экосистема ELITE RGB Alliance для синхронизации с Razer и Thermaltake.
Игровой монитор ELITE XG270QC
• 27-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением 2560x1440 (Native QHD) и максимальной яркостью 400 кд/м2
• IPS панель сертифицированная под VESA DisplayHDR 400
• Частота обновления 165 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
• Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода
• Монитор оснащен безрамным дисплеем и встроенными динамиками, также дисплей оснащен якорем для мыши, крючком для наушников, фоновой подсветкой Elite RGB и ультратонкой подставкой из матового алюминия
Игровой монитор ELITE XG270QG
• 27-дюймовый игровой монитор с разрешением QHD и 3-сторонним безрамочным экраном
• Технология IPS Nano Colour для обеспечения более точной цветопередачи и расши-рения цветовой гаммы
• Частота обновления 165 Гц* и время отклика 1 мс (GTG)
• 10-битная глубина цвета и 98% цветового охвата DCI-P3 обеспечивают усовершен-ствованное качество изображение и точность передачи цветов
• Технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC для уменьшения шумов, раз-рывов изображения на экране во время игры и задержек ввода