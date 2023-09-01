Новим міністром оборони може стати Рустем Умєров

1 сентября 2023, 11:15

За даними нардепа Ярослава Железняка, Умєрова запропонують замість чинного міністра Олексія Резнікова.



"На місце міністра оборони буде подано нашого ексколегу по фракції, а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Якраз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ", – написав Железяк.

Він додав, що Резніков згодом поїде послом у Велику Британію, якщо не буде ще гучних скандалів. Хто може очолити Фонд держмайна замість Умєрова, за даними Железняка, поки не вирішеноРустем Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей. Стипендіат за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США».Розпочав кар'єру в компанії lifecell.У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEMІз 2019 року — народний депутат від партії «Голос».З 2022 року — голова Фонду державного майна України.