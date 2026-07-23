23 июля 2026, 16:45

Ринкова ціна електроенергії для населення складає 10-12 грн

За словами нардепа Олексія Кучеренка, тариф для українців штучно утримують на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.



Водночас уряд «відбивається» від вимог МВФ та європейських партнерів перейти до ринкового ціноутворення:«Якби зараз відпустили і зробили ринкову ціну для населення — вона була б щонайменше 10-12 гривень», — заявив нардеп.

