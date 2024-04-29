Уряд продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення 2,64 грн

29 апреля 2024, 8:45

«Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива», - нагадав Денис Шмигаль.