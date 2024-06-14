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14 июня 2024, 8:15
Пентагон продовжив угоду зі Space X для використання Starlink в Україні
Про це пише Bloomberg.
Контракт вартістю $14,1 млн продовжено до 30 листопада 2024 року.
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