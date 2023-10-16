16 октября 2023, 9:15

Джордж Сорос згортає офіси своїх фондів у всьому світі

Bloomberg повідомляє, що міжнародна мережа фондів вартістю 25 млрд доларів, заснована Джорджем Соросом, закриває офіси у всьому світі, готуючись до скорочення понад 40% персоналу.


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