Відкриття першого у світі Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow

9 апреля 2023, 11:12

Авторизований роздрібний магазин EcoFlow в Україні є першим подібним зразком, який будуть наслідувати представники бренду по всьому світі.

Простір EcoFlow пропонує широкий асортимент енергоефективних товарів, включаючи портативні зарядні станції, сонячні панелі, автономні системи енергозабезпечення та інші розумні пристрої для енергетичної безпеки кожної сім’ї.



Напередодні, 5 квітня, у м. Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 129, відбулось відкриття-презентація нового офлайн-простору EcoFlow серед медіапартнерів бренду, експертів енергетичної галузі та представників національних видань.

“Чому відкриття даного магазину відбувається саме зараз? Попит на продукцію альтернативного живлення вирівнюється, ситуація на ринку стає стабільнішою, клієнт починає думати не просто над критичним резервом електроенергії, а саме над постійною безперебійною системою для власного житла чи бізнесу. Ми відкриваємо простір EcoFlow, чим свідчимо про довгострокову присутність бренду на ринку України для розв'язання глобальних соціальних проблем, енергонезалежності зокрема.” – коментує Валерій Яковенко, співвласник компанії DroneUA, офіційного дистриб’ютора бренду EcoFlow.



Сьогодні рішення, пропоновані брендом, задовольняють нову потребу споживачів – енергетичну достатність, яка полягає у розбудові автономних осередків, генерування та накопичення електроенергії в зарядних станціях та акумуляторах потужних систем для доступу до електроенергії будь-коли, за різних обставин. Інноваційні рішення не просто пропонують підзарядити гаджети в дорозі, а відчувати себе безпечно та надійно у власному будинку.



“Енергетична незалежність країни розпочинається не з масштабних проєктів самої країни, а з кожного окремого громадянина, який бере на себе відповідальність забезпечити власну домівку технологіями відновлюваної енергетики та обладнанням для її накопичення та розподілення. Бренд EcoFlow є саме тим, що пропонує готові доступні рішення для кожного. “ – сказав у вітальному слові Станіслав Ігнатьєв, радник офісу Президента з питань енергоефективності.

Магазин EcoFlow насамперед має на меті зробити процес покупки цінного обладнання безпечнішим та простішим. Клієнти бренду зможуть не тільки оглянути товар офлайн, а й протестувати його на демозоні, та отримати якісну консультацію щодо вибору й експлуатації.



Другою частиною заходу була презентація новинок 2023 року – портативного холодильника-льодогенератора Glacier, кондиціонера Wave 2 та роботизованої газонокосарки Blade. Гостям було продемонстроване швидке генерування льоду, легкість у використанні, дистанційне керування девайсами.



“Презентовані продукти EcoFlow розпочинають новий етап роботи бренду, націлений на максимальну енергетичну незалежність, автономність та якісне життя споживачів. Холодильник Glacier дозволяє не просто зберігати продукти у довготривалій подорожі, а й заряджатись напряму від сонця та функціонувати абсолютно екологічно вдома, на роботі, за містом, будь-де. В той час роботизована газонокосарка, надзвичайно розумна та самостійна, має вбудовану технологію Lidar та дбає про кожну важливу вам квітку в саду, не потребує додаткових обмежувальних заходів, легко програмується та виконує свою роботу.” – розповів у презентації бренд-менеджер EcoFlow, Сергій Сілін.