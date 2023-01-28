EcoFlow шукає інженерів з ремонту

Авторизований сервісний центр EcoFlow шукає проактивних людей для роботи з інноваційними продуктами, а саме інженерів з ремонту.
Ми дбаємо про підтримку та надання швидкого і якісного обслуговування клієнтів, тому шукаємо підсилення у команду технічних супергероїв.
За що відповідають інженери сервісного центру? Покомпонентний та блоковий ремонт портативних зарядних станцій.
Якщо ви маєте досвід роботи інженером з ремонту комп’ютерів, телевізорів, систем аварійного живлення, UPS та іншої цифрової техніки від 2 років і розумієте принципи роботи електронних схем та компонентів – приєднуйтесь до команди просто зараз!
Відгукнутись та ознайомитись з вакансією можна на сайті: www.work.ua/jobs/5001382/.