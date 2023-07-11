Чому варто відвідати Авторизований роздрібний магазин EcoFlow у Києві?

11 июля 2023, 12:15

Асортимент продукції: у магазині ви знайдете повний асортимент продукції EcoFlow, включаючи нові моделі та аксесуари, що можуть бути не доступні в інших місцях.

Консультація експертів: кваліфіковані консультанти допоможуть вам вибрати продукцію, яка найкраще відповідає вашим потребам, і роз’яснять всі технічні деталі.Тестування продукції: можливість особисто протестувати портативні зарядні станції та смарт-девайси в роботі, а також оцінити в роботі систему енергетичної автономності Power Kit!Відвідайте Авторизований роздрібний магазин EcoFlow в Києві та переконайтеся в перевагах особисто!Чекаємо вас за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 129.