Администрация Трампа сняла запрет на противопехотные мины в США

22 декабря 2025, 18:15

Администрация Трампа отменила запрет на использование противопехотных мин, введенный при Байдене, сообщает Washington Post.

Согласно меморандуму главы Минобороны Хегсета от 2 декабря, мины теперь могут применяться по всему миру, а командующие боевыми действиями получат полномочия на их использование.Ранее США запрещали использовать противопехотные мины за пределами Корейского полуострова и уничтожали избыточные запасы. В новой политике мины будут уничтожаться только при неисправности или опасности. Также отменена гуманитарная программа разминирования.