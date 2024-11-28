Администрация Байдена не сможет выполнить обязательства по поставке оружия ВСУ

28 ноября 2024, 8:15

Администрация Байдена не успеет потратить оставшиеся $6,5 млрд на поставки вооружений Украине до прихода Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, cо ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что Пентагон «достиг предела оружия, которое он может отправлять Украине каждый месяц без ущерба для собственной боеспособности, и сталкивается с логистическими проблемами при доставке вооружений». Ожидается, что предстоящие поставки будут в основном состоять из боеприпасов и артиллерии, потому что их легче перевозить чем танки и тяжелую бронетехнику.



26 сентября США выделили $8 млрд на военную помощь Украине.