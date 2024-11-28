Израиль купит у США оружие на $680 млн

28 ноября 2024, 11:45

Президент США Байден предварительно одобрил продажу Израилю оружия на сумму $680 млн — новая поставка высокоточных вооружений, которую премьер Нетаниягу назвал одной из причин поддержки прекращения огня с Хизбаллой. Об этом сообщает Financial Times.



Отмечается, что запланированная продажа, о которой ранее не сообщалось, осуществляется в тот момент, когда Израиль и Хизбалла начинают выполнять перемирие, посредником в котором выступили США, чтобы прекратить боевые действия на севере.