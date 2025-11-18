18 ноября 2025, 10:15

Германия снимет ограничения на поставки оружия Израилю

Германия со следующей недели снимет ограничение на поставки оружия Израилю после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил представитель правительства ФРГ.



Германия, являющаяся вторым после США поставщиком вооружений Израилю, объявила о приостановке части экспортных поставок оружия в августе этого года на фоне растущего общественного давления из-за войны в секторе Газа.



16 ноября, за день до этого решения, состоялся телефонный разговор премьера Израиля Нетаниягу с канцлером Германии Мерцем, который канцелярия израильского премьера назвала «хорошей и дружественной беседой».

