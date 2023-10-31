США продолжают почти ежедневно поставлять оружие в Израиль - Пентагон

31 октября 2023, 13:45

"Мы не устанавливаем никаких ограничений на то, как Израиль использует оружие. Это действительно зависит от сил обороны Израиля и от того, как они собираются проводить свои операции", - сказала представительница Пентагона Сабрина Сингх, ее цитирует The Times of israel.