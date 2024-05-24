Россия могла вывести на орбиту противоспутниковое оружие, - Пентагон

24 мая 2024, 11:45

Представитель Пентагона генерал-майор Пат Райдер заявил, что на прошлой неделе Россия могла запустить космическое оружие, которое сейчас находится на той же орбите, что и американский правительственный спутник.

"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашим оценкам, вероятно, является космическим оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите, - цитирует его ABC News.Райдер не стал комментировать, было ли известно о запуске заранее. Добавив, что США будут "продолжать следить за этим".