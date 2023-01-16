Первая группа украинских военных начнет осваивать ЗРК "Patriot" на этой неделе

16 января 2023, 17:45

Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что в Штаты прибыло от 90 до 100 украинских военных.

Мы рассказываем о том, где и как будут проходить тренинги:Занятия будут проходить на базе Форт-Силл в Оклахоме. Здесь США готовят собственные расчеты для комплексов ПВО.Форт-Силл является одним из четырех основных армейских учебных центров. Здесь базируется и школа полевой артиллерии.Сколько времени займет обучение украинцев пока неизвестно, американские расчеты учатся один год. Пэт Райдер заявил, что украинцы должны будут освоить учебную программу «за несколько месяцев».Одна батарея «Patriot» имеет восемь пусковых установок. Каждая снаряжена четырьмя ракетами-перехватчиками. На батарею из восьми установок необходимо 100 человек обслуживающего расчета.Также военные инструктора могут параллельно обучать украинские расчеты и на американских базах в Европе.Этот факт помощи уже вызвал истерическую реакцию у представителей россии. Но пока наши бойцы будут учиться осваивать ЗРК, спикер минобороны россии конашенков может запросто уничтожить еще сотню-другую «Himars» и «Patriot».