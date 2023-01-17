Украинские военные прибыли в США для обучения работе с комплексом ПВО Patriot

17 января 2023, 9:45

По данным американских СМИ, учения пройдут в Оклахоме. Официальный график учений Пентагон пока не огласил, однако известно, что он будет сокращенным: США разработали специальный ускоренный план тренировки украинских военных.

Американцы, как правило, осваивают пользование этой ПВО до года, однако в случае с бойцами ВСУ учения пройдут несколько месяцев.



▪️Также США начали в Германии расширенные общевойсковые тренировки украинских войск – такие, как проходили до полномасштабного вторжения РФ. В течение ближайших недель 500 украинских бойцов пройдут комплексную подготовку. Ожидается, что уже “до наступления весенних дождей” подготовленные бойцы с новой техникой, полученной от западных партнеров, смогут результативно гнать оккупантов в шею с украинской земли.