9 января 2025, 9:45

В ходе военных учений «Великий пророк-19» Иран представил новый дрон отечественного производства «Резван». Дальность полета дрона составляет 20 км, а продолжительность - 20 минут.

Отмечается, что в ближайшие дни в распоряжение иранской армии поступит 1.000 новых стратегических дронов (иранское информагентство SNN).В то же время сообщается, что сегодня в Иране, в присутствии командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Салами, стартовал основной этап ежегодных военных учений сухопутных войск КСИР «Великий пророк-19».