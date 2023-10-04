4 октября 2023, 11:45

КСИР продемонстрировал новый дрон Kaman 19

Kaman 19 впервые совершилполет в рамках совместных учений армейских дронов Исламской республики. Реализованы операции по разрушению авиабаз и меры радиоэлектронной борьбы.


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