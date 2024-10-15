Страны НАТО начали ядерные учения в Европе

Начинаются ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в которых примут участие более 60 самолетов, сообщили на сайте Альянса.
Учения, в которых будут задействвованы истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, продлятся две недели.
Ядерные учения НАТО Steadfast Noon проходят каждый октябрь, начиная с 2009 года. В них задействованы 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.
В этом году учения включают полеты в основном над принимающими странами — Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем.
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