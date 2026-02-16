Украинские военные на учениях в Эстонии победили войска НАТО

16 февраля 2026, 8:15

Украинские специалисты по беспилотникам и цифровым системам во время учений НАТО «Еж-2025» показали, как современные технологии делают поле боя прозрачным и смертельно опасным для традиционных армий.

Подразделение из десяти человек за несколько часов «уничтожило» десятки единиц бронетехники и фактически нейтрализовало два батальона условного противника (британцев и эстонцев).Результаты показали, что привычные методы армий НАТО без цифровой координации и новых тактик уже неэффективны. Эксперты считают, что выявленные уязвимости требуют срочных изменений в подготовке и управлении войсками.