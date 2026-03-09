Кораблі в Перській затоці маскуються під китайські, щоб уникнути атак Ірану

9 марта 2026, 16:15

Екіпажі щонайменше десяти суден почали змінювати дані транспондерів, вказуючи, що судно належить Китаю або має китайський екіпаж.

У системі автоматичної ідентифікації вони зазначають фрази на кшталт «Chinese owner», «All Chinese crew» або «Chinese crew onboard», щоб зменшити ризик атак.

За даними Lloyd’s Market Association, зараз у Перській затоці та поблизу неї заблоковано близько 1000 суден загальною вартістю приблизно 25 млрд доларів. Іран атакує кораблі не лише в Ормузькій протоці, а й у північній частині затоки — наприклад, біля узбережжя Кувейту дрон пошкодив порожній танкер.Окрім зміни ідентифікації, деякі судна також маніпулюють GPS-сигналами, щоб заплутати системи наведення ракет. Через це на картах моніторингових сервісів кораблі іноді відображаються в одній точці або «накладаються» один на одного.