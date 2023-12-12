12 декабря 2023, 15:15

Британія передасть Україні 2 військові кораблі Sandown

Вони озброєні 30-мм гарматою і 5-ма кулеметами різних калібрів. Також судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін.


Оцените новость:
  • 0 оценок