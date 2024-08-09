НГУ отримала партію спеціалізованих бронеавтомобілів "Новатор-2"

9 августа 2024, 10:45

Як повідомляється в сюжеті "Укрінформу", це перші українські бронеавтомобілі, які вже з заводу оснащені системами радіоелектронної боротьби, "призначеними для виявлення та знешкодження радіокерованих FPV-дронів".

Причому не тільки повітряних дронів, а й "малих наземних дронів", що взагалі серйозно, якщо вірити опису до даного матеріалу. Згідно з коментарем виробника (заступник директора ТОВ "Українська бронетехніка" Миколи Кузьми) РЕБ/РЕР системи вийшли не тільки ефективними, але й відносно недорогими.